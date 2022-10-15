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أردوغان يتفقد مكان حادثة انفجار المنجم في بارتن

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أردوغان يتفقد مكان حادثة انفجار المنجم في بارتن
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هيئات الأمن التركية تحقق في ملابسات انفجار المنجم الذي وقع مساء أمس الجمعة في شمال تركيا، مضيفا أنه ينوي زيارة مكان الحادث.

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وكتب أردوغان في صفحته على "تويتر": "تحقق هيئات الأمن التركية في ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي أصاب قلوبنا... ولن تترك حتى أدنى إهمال دون إجابة. سأذهب قريبا إلى بارتن حيث سأشارك في جميع الأعمال في مكان الحادث".

ووقع انفجار المنجم مساء أمس الجمعة في ولاية بارتن بشمال تركيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 42 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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