تركيا.. ارتفاع ضحايا انفجار منجم للفحم إلى 42 قتيلا وانتهاء عملية إنقاذ العالقين

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.

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وقال رمضان تيغ، حاكم بلدة تابعة لمدينة أماسرا بولاية بارتين، اليوم السبت: "ارتفع عدد ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتن إلى 42 قتيلا".

وأضاف المسؤول المحلي الذي كان موجودا في موقع الحادث أن "أعمال الإنقاذ انتهت".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر "أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتن، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل".

وتابع "نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة"، مضيفا "كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه".

المصدر: RT