مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب بمقتل 3 مواطنين مدنيين.

وأشارت القيادة، في بيانها اليوم، إلى أن قصف القوات الأوكرانية أسفر كذلك عن إصابة 6 مواطنين بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسبب قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية من الساعة 8:00 صباحا من يوم 5 أكتوبر حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم 6 أكتوبربمقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ستة آخرين بجروح".

ويشار إلى أن نفس القيادة كانت قد أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية في اليوم السابق، أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي