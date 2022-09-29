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مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية

أخبار العالم

مقتل 30 شخصا جراء قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية
Globallookpress Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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لقي حوالي 30 شخصا مصرعهم أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لقافلة من اللاجئين في طريقهم إلى الحدود الروسية، بالقرب من خاركوف.

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ووفقا للبيانات الأولية، نقلا عن رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو لوكالة "نوفوستي" الروسية، روديون ميروشنيك، فقد لقي حوالي 30 شخصا مصرعهم أثناء تحركهم في قافلة للاجئين نحو الحدود الروسية، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ لم تتمكن بعد من إخراج الجثث.

وتابع ميروشنيك في حديثه إلى قناة "روسيا 24" على الهواء مباشرة: "الآن، وبعد بدء الأعمال العدائية الفعلية على أراضي منطقة خاركوف، ازداد عدد الأشخاص الذين يغادرون المنطقة باتجاه مدينة بيلغورود الروسية، أو يسافرون عبر جمهورية لوغانسك الشعبية".

المصدر: نوفوستي

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