قادة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في موسكو للقاء بوتين واستكمال إجراءات الانضمام لروسيا

وصل قادة ورؤوساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، إنه من المقرر عقد اجتماع بين رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي المحررة في خيرسون وزابوروجبه مع الرئيس الروسي.

ومساء الأربعاء، قال كيريل ستريموسوف، إن الطائرة التي تقل زعماء مناطق جمهورتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه هبطت في موسكو، ونشرت صورة مشتركة في إطار استكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا من روسيا.

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من جهته قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسنيك إنه وصل إلى موسكو لاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح الجمهورية جزءا من روسيا.

يذكر أنه في 23-27 سبتمبر، تم إجراء استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون والأراضي المحررة من منطقة زابوروجيه، حيث أيد غالبية السكان الانضمام إلى روسيا. ويوم الأربعاء ، أرسل قادة تلك المناطق نداءا رسميا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول تلك الأراضي كجزأ من روسيا.

المصدر: نوفوستي