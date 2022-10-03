حزب تركي يدعو أنقرة إلى عدم الخضوع للتهديدات الأمريكية بما يخص روسيا

دعا حزب "الوطن" التركي حكومة بلاده إلى عدم ترك النظام المصرفي "في مواجهة الولايات المتحدة" بعد أن توقفت البنوك التركية عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير".

وقال رئيس قسم السياسة الاقتصادية في حزب "الوطن"، هاكان توبكورولو: "على الحكومة ألا تترك نظامنا المصرفي بمفرده في مواجهة الولايات المتحدة، بل على العكس، يجب أن تحميه وتشجعه"، مضيفا أن "الخضوع لتهديدات العقوبات الأمريكية، والعقوبات ضد روسيا هي عقوبات ضد تركيا".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن مسؤول تركي كبير لم تذكر اسمه، أن البنوك التركية المملوكة للدولة قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير".

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الشركات التركية من "مخاطر متزايدة" عليها في مواجهة "محاولات روسيا استخدام تركيا للتهرب من العقوبات".

المصدر: نوفوستي