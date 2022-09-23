أنقرة تنفي مساعدة البنوك التركية روسيا في خرق العقوبات

نفى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساعدة البنوك التركية روسيا في خرق العقوبات، وأكد أن نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" يستخدمه السياح الروس في تركيا لتغطية نفقات رحلاتهم.

وقال عبر قناة "إن تي في" التركية، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها، وبطاقة "مير" هي بطاقة تقتصر على الإنفاق اليومي للسياح الروس عند قدومهم إلى تركيا".

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وأمس الخميس، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك في بلاده في حال تعاملها مع نظام الدفع الروسي "مير".

ووجه الرئيس التركي الحكومة بتطوير التنسيق المصرفي مع نظام "مير" الروسي لمواصلة التعاون المالي والمصرفي بين تركيا وروسيا.

وفي وقت سابق توقف بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، خوفا من العقوبات.

ونظام "مير" معتمد حتى الآن في تركيا وفيتنام وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وأوزبكستان، فيما العمل مستمر على تطويره لينشط في دول بينها الصين والهند وإيران ومصر والإمارات وغيرها، مما سيبطل مفعول عقوبات واشنطن وحلفائها على القطاع المالي الروسي، ومواطني روسيا.

المصدر: الأناضول