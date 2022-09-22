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منظومة الدفع الروسية "مير" تعلق على توقف عمل البطاقة في تركيا

مال وأعمال

منظومة الدفع الروسية
Sputnik
صورة تعبيرية
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علقت منظومة الدفع الوطنية الروسية "مير" على الأنباء والتقارير حول عمل البطاقة المصرفية الروسية في تركيا، إذ تمت الإشارة إلى قيام بعض البنوك بتعليق عمل البطاقة.

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وقالت منظومة "مير"، في بيان لها، إن "مستوى الضجيج حول "مير" في الخارج مبالغ فيه إلى حد ما. في تركيا ربما يكون هذا الموضوع الأكثر انتشارا، من بين البنوك الشريكة لنا هناك بنكان أوقفا التعاون لكن 3 بنوك تواصل العمل".

وأشار رئيس مجلس إدارة منظومة الدفع الوطنية الروسية فلاديمير كومليف، إلى أن الإدارة تعمل على إطلاق منظومة "مير" في إيران.

وعلى صعيد متصل ذكرت وسائل إعلام، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم عقد اجتماع رفيع المستوى يوم الجمعة لمناقشة المسائل المرتبطة بالبطاقة المصرفية "مير".

وفي وقت سابق توقف بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي

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