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أوزبكستان تواصل قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير"

مال وأعمال

أوزبكستان تواصل قبول البطاقة المصرفية الروسية 
Sputnik
صورة تعبيرية
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تواصل أوزبكستان قبول البطاقات المصرفية الروسية "مير"، بما في ذلك البطاقات المشتركة بين المصارف الروسية والأوزبكستانية، وفقا لما أعلنه مسؤول في الجمهورية.

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وقال ممثل المركز الأوزبكستاني لمعالجة العمليات المصرفية Uzcard، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي نواصل خدمة بطاقات "مير" ولا نرى أي مشاكل".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن مصرف الادخار الوطني، في كازاخستان Halyk، علق بشكل مؤقت العمل ببطاقات "مير" الروسية في أجهزة الصراف الآلي.

كذلك توقف بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين سابقا، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي

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