 
مباشر

مصرف الادخار الوطني في كازاخستان يعلق العمل ببطاقات "مير"

مال وأعمال

مصرف الادخار الوطني في كازاخستان يعلق العمل ببطاقات
Globallookpress Artem Sobolev/news.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tu94

علق أكبر بنك في كازاخستان، مصرف الادخار الوطني، في كازاخستان Halyk، العمل مؤقتا ببطاقات "مير" الروسية في أجهزة الصراف الآلي.

إقرأ المزيد
أكبر بنكين تركيين يؤكدان مواصة خدمة البطاقة المصرفية الروسية
أكبر بنكين تركيين يؤكدان مواصة خدمة البطاقة المصرفية الروسية "مير"

جاء ذلك فيما ذكرته صحيفة "إزفستيا" الروسية اليوم الأربعاء، 21 سبتمبر، حيث قال موظف مركز الاتصال لوكالة "نوفوستي" إنه قد تم تعليق المعاملات بنظام الدفع "مير" في أجهزة الصراف الآلي للبنك، إلا أن المدفوعات في نقاط البيع مقابل المشتريات والخدمات لا زالت تعمل.

وأشار محاور الوكالة، الموظف في مركز الاتصال، إلى أن هذا القرار قد يكون متعلقا بالعقوبات الغربية ضد روسيا، لكنه أكد عدم وجود بيانات محددة بهذا الصدد. ولم ترد الخدمة الصحفية للبنك على سؤال "نوفوستي" بهذا الشأن.

وكان بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين قد توقفا، في وقت سابق، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا، حيث تم نشر وثيقة، 15 سبتمبر الجاري، من وزارة الخزانة الأمريكية، تفيد باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على دعم استخدام NSPK، ونظام الدفع الروسي "مير" خارج روسيا. إضافة إلى ذلك، فإن قبول وخدمة بطاقات "مير" في البنوك الأجنبية، ولا سيما التركية، سيعتمد على وضع المؤسسات الائتمانية نفسها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال