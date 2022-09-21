مصرف الادخار الوطني في كازاخستان يعلق العمل ببطاقات "مير"

علق أكبر بنك في كازاخستان، مصرف الادخار الوطني، في كازاخستان Halyk، العمل مؤقتا ببطاقات "مير" الروسية في أجهزة الصراف الآلي.

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جاء ذلك فيما ذكرته صحيفة "إزفستيا" الروسية اليوم الأربعاء، 21 سبتمبر، حيث قال موظف مركز الاتصال لوكالة "نوفوستي" إنه قد تم تعليق المعاملات بنظام الدفع "مير" في أجهزة الصراف الآلي للبنك، إلا أن المدفوعات في نقاط البيع مقابل المشتريات والخدمات لا زالت تعمل.

وأشار محاور الوكالة، الموظف في مركز الاتصال، إلى أن هذا القرار قد يكون متعلقا بالعقوبات الغربية ضد روسيا، لكنه أكد عدم وجود بيانات محددة بهذا الصدد. ولم ترد الخدمة الصحفية للبنك على سؤال "نوفوستي" بهذا الشأن.

وكان بنكا "إيش بنك" و"دينيز بنك" التركيين قد توقفا، في وقت سابق، عن خدمة بطاقات "مير" الروسية، نظرا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد روسيا، حيث تم نشر وثيقة، 15 سبتمبر الجاري، من وزارة الخزانة الأمريكية، تفيد باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على دعم استخدام NSPK، ونظام الدفع الروسي "مير" خارج روسيا. إضافة إلى ذلك، فإن قبول وخدمة بطاقات "مير" في البنوك الأجنبية، ولا سيما التركية، سيعتمد على وضع المؤسسات الائتمانية نفسها.

المصدر: نوفوستي