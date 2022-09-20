أكبر بنكين تركيين يؤكدان مواصة خدمة البطاقة المصرفية الروسية "مير"

أعلن أكبر بنكين تركيين Halkbank وVakifbank أنه لا توجد عقبات تعيق استخدام الرعايا الروس للبطاقات المصرفية الروسية "مير" في تركيا.

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قال المصرفان لوكالة "نوفوستي"، إنهما لم يتلقا إخطارات حول توقف خدمة بطاقات "مير" في روسيا، وأشارا إلى أنه لا توجد عقبات أمام استخدام هذه البطاقات في تركيا.

وأمس أفاد مصرفان آخران في تركيا وهما Ishbank وDenizbank، بأنهما توقفا عن خدمة بطاقات "مير" الروسية. وأشارا إلى أنه تم اتخاذ القرار في إطار العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد روسيا.

وعقب الأنباء عن توقف عمل بطاقات "مير" الروسية في تركيا، نصحت السفارة الروسية في أنقرة رعاياها الروس بحمل نقود "كاش" عند السفر إلى تركيا.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي