أول دولة عربية تعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير" قريبا

أكد أحمد عبد الرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أن بلاده تخطط لتفعيل العمل بنظام دفع "مير" الروسى في المستقبل القريب.

جاء تصريح السفير خلال اجتماع عقده أمس الجمعة مع راضي كبيروف رئيس جمهورية باشكورتستان الروسية، على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال السفير، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس": "سنقوم قريبا بإدخال نظام الدفع الروسي مير في الخدمات المصرفية، مما سيسمح للسياح من بلدكم بقضاء إجازة مريحة وآمنة عندنا".

ومن جهة أخرى، قالت زارينا دوغوزوفا رئيسة اتحاد السياحة الروسي "روستوريزم" إن منظمتها تبحث حاليا إمكانية استخدام بطاقات "مير" الروسية في 7 دول من العالم، كما أنها تعتزم إطلاق مباحثات مماثلة مع 5 دول أخرى، موضحة أن كل تلك الدول "من الوجهات السياحية الشهيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط".

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و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وبطاقات "مير" معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وسرعت روسيا من جهودها للترويج لنظام "مير" عالميا بعد أن أعلنت "فيزا" و"ماستر كارد" وقف خدماتهما في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات