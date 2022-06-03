"مير" الروسية في معظم الفنادق في تركيا

أشار اتحاد السياحة الروسي "روستوريزم" إلى أن جميع الفنادق في تركيا تقريبا بدأت في قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير".

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وكتبت زارينا دوغوزوفا رئيسة اتحاد السياحة الروسي "روستوريزم" في قناتها بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة: "أنه بحلول نهاية عام 2022 سيتم قبول بطاقة (مير) في وجهات السياحة الرئيسية للروسي، إذ بدأت جميع الفنادق في تركيا تقريبا بالفعل في قبول بطاقات (مير) الروسية".

وأضافت: "أحد المجالات الرئيسية لعمل "روستوريزم" على المسار الدولي يتمثل في الترويج لتوسيع استخدام بطاقة (مير) في الخارج حتى يتمكن سياحنا من الدفع بالبطاقات الروسية. وفي هذا الإطار نعمل بنشاط مع شركاء أجانب في هذا الاتجاه".

وأشارت إلى أنها تحدثت قبل أيام مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الذي أكد أن السائحين الروس يمكنهم الدفع بحرية مقابل الخدمات ببطاقة "مير" في جميع الفنادق في تركيا تقريبا.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي