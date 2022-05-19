"مير" الروسية تتوسع في تركيا

اتفقت موسكو وأنقرة على توسيع استخدام البطاقات المصرفية الروسية "مير" في تركيا، حيث سيتم تثبيت أجهزة في الفنادق التركية لاستقبال الدفع بواسطة هذه البطاقات.

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وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أنه سيتم تثبيت في الفنادق في تركيا أجهزة ستسمح باستخدام السياح القادمين من روسيا البطاقات المصرفية الروسية "مير".

وقال المسؤول الروسي: "ناقشنا مع الشركاء الأتراك إمكانية الدفع بالروبل الروسي أو الليرة التركية وتشغيل بطاقات "مير" في الفنادق بجمهورية تركيا، واتفقنا على قبول البنوك (التركية) لهذه البطاقات (مير). كذلك اتفقنا على تهيئة الشروط لتثبيت أجهزة في الفنادق لاستخدام بطاقات (مير)".

كذلك أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه تتم مناقشة مسألة استقبال بطاقات "مير" في المحلات التجارية.

وفي الوقت الراهن هناك 3 بنوك في تركيا تستقبل بطاقات "مير" وهي: "Is Bankasi" و"Ziraat Bankasi" و"Vakifbank".

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: RT + إنترفاكس