سفير لوغانسك لدى موسكو: القوات الروسية تسيطر على أراضي لوغانسك بالكامل
Sputnik
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أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا ليونيد ميراشنيك، أن القوات الروسية تسيطر على كامل أرضي الجمهورية، مؤكدا زيف ادعاءات كييف.
وكتب ميراشنيك على "تيليغرام": "تخضع جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل لسيطرة القوات المتحالفة، وأوكرانيا تحاول بث الذعر".
وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية.
المصدر: تاس