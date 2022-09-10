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سفير لوغانسك لدى موسكو: القوات الروسية تسيطر على أراضي لوغانسك بالكامل

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سفير لوغانسك لدى موسكو: القوات الروسية تسيطر على أراضي لوغانسك بالكامل
Sputnik
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أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا ليونيد ميراشنيك، أن القوات الروسية تسيطر على كامل أرضي الجمهورية، مؤكدا زيف ادعاءات كييف.

وكتب ميراشنيك على "تيليغرام": "تخضع جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل لسيطرة القوات المتحالفة، وأوكرانيا تحاول بث الذعر".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس

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