سفير لوغانسك لدى موسكو: القوات الروسية تسيطر على أراضي لوغانسك بالكامل

أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا ليونيد ميراشنيك، أن القوات الروسية تسيطر على كامل أرضي الجمهورية، مؤكدا زيف ادعاءات كييف.

وكتب ميراشنيك على "تيليغرام": "تخضع جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل لسيطرة القوات المتحالفة، وأوكرانيا تحاول بث الذعر".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 3 يوليو 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس