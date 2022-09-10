الدفاع الروسية تشيد بشجاعة أطقم المدفعية في المعارك مع قوات كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم المدفعية على جبهتي مدينتي بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، أظهروا شجاعة ورجولة منقطعتي النظير، خلال معارك عنيفة مع قوات كييف.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لأطقم راجمات "توس-1" الصاروخية الملقبة بـ"لهيب الشمس" أثناء تأدية مهامهم وقصفهم مواقع قوات كييف.

وقالت إن أطقم هذه الراجمات العاملة في قوام القوات الروسية على محور بلاكليا وإزيوم، أظهرت شجاعة ورجولة منقطعتي النظير خلال معارك عنيفة مع قوات كييف، التي تكبدت خسائر فادحة في العدد والعتاد خلال هجومها المضاد والمباغت على القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي