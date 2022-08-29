الدفاع الروسية: وصول العسكريين الأجانب المشاركين في مناورات "فوستوك"

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في المناورات الاستراتيجية "فوستوك 2022"، وصلت إلى ميدان التدريب المخصص لها.

وأضافت الوزارة: "وصلت الوحدات العسكرية الأجنبية التي ستشارك في مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022، إلى ميدان تدريب سيرجيفسكي التابع للدائرة العسكرية الشرقية في إقليم بريمورسكي بالشرق الأقصى الروسي. وباشر العسكريون الأجانب، في تجهيز واستلام المعدات والأسلحة، وكذلك بدراسة التضاريس والظروف المناخية التي ستنفذ فيها مهام التدريبات المشتركة".

إقرأ المزيد

وستشارك في التدريبات مجموعات من هيئات القيادة والتحكم والوحدات العسكرية والمراقبين، من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والدول الشريكة الأخرى، بما في ذلك أذربيجان والجزائر وأرمينيا، وبيلاروسيا والهند وكازاخستان، وقرغيزستان والصين ولاوس، ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.

المصدر: نوفوستي