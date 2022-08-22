مالي.. المجلس العسكري الحاكم يعين ضابطا رئيسا للحكومة بالوكالة

عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية عبدالله مايغا، رئيسا للحكومة بالوكالة، بدلا من شوغل كوكالا مايغا، الذي أدخل المستشفى مؤخرا.

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وجاء في مرسوم تمت تلاوته في التلفزيون الرسمي أمس الأحد أن "الكولونيل عبدالله مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اختير لكي يشغل بالوكالة منصب شوغل كوكالا مايغا" في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة.

وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها، شغل عبدالله مايغا البالغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.

وكان مايغا مغمورا قبل تعيينه متحدثا باسم الحكومة في نهاية العام 2021، وهو أطل بهذه الصفة مرارا على شاشة التلفزيون الرسمي في الأشهر الأخيرة، وأصدر بعضا من بيانات الحكومة الأشد وقعا والتصريحات الأكثر حديّة ضد فرنسا.

ففي نهاية يوليو طالب مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبذ "نزعته الاستعمارية الجديدة" و"تعاليه".

والكولونيل مايغا لم يكن من ضمن حلقة الضباط الذين استولوا على السلطة في مالي مع الكولونيل غويتا في أغسطس 2020.

لكنه يعد مقربا من رئيس المجلس العسكري الحاكم، وأصبح الصوت الذي يجسد سياسة قطيعة مع فرنسا وحلفائها، اعتُمدت بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح في مايو 2021 الرئيس ورئيس الوزراء المدنيَّين.

المصدر: أ ف ب