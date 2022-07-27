الحكومة الألمانية تعلق على زيارة شرودر إلى موسكو

قالت كريستيان هوفمان، نائبة الممثل الرسمي للحكومة الألمانية إن زيارة المستشار السابق، غيرهارد شرودر، إلى موسكو لم تتم مناقشتها مع الحكومة، بما في ذلك مع مكتب المستشار، أولاف شولتس.

وقالت هوفمان في إفادة صحفية اليوم الأربعاء في رد على سؤال عما إذا كانت رحلة شرودر تمت بالتنسيق مع مكتب المستشار الألماني.: "لم يتم تنسيق الرحلة. هذه مسألة شخصية للسيد شرودر".

وأفادت "دير شبيغل" أمس الثلاثاء بأن المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، وصل إلى موسكو لإجراء محادثات حول سياسة الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه ألمانيا من تداعيات أزمة الطاقة على اقتصادها.

المصدر: نوفوستي