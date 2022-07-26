عريضة على موقع زيلينسكي الإلكتروني تطالب بتعيين بوريس جونسون رئيسا لوزراء أوكرانيا

ظهرت على الموقع الإلكتروني لمكتب فلاديمير زيلينسكي، عريضة تطالب بمنح الجنسية الأوكرانية لرئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون، وتعيينه رئيسا لوزراء أوكرانيا.

وجاء في نص العريضة: "أطلب منكم النظر في إمكانية منح الجنسية الأوكرانية لبوريس جونسون وتقديم ترشيحه لمنصب رئيس وزراء أوكرانيا"، مع الإشارة إلى "الجوانب الإيجابية للقرار: الدعم العالمي لبوريس جونسون، وموقفه الواضح ضد الغزو العسكري لأوكرانيا، معرفته الواسعة في المجالات السياسية والمالية والقانونية".

وتم تقديم العريضة يوم الثلاثاء، وحصلت على أكثر من 70 صوتا من أصل 25 ألف صوتا مطلوبا كي ينظر زيلينسكي فيها.

المصدر: نوفوستي