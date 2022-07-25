إعلام: جونسون يتطلع إلى زيارة ثالثة إلى كييف

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن بوريس جونسون، الذي استقال من منصب رئيس وزراء بريطانيا، يعتزم القيام برحلة أخيرة إلى كييف قبل أن يغادر نهائيا داونينغ ستريت.

وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع، يعتزم جونسون زيارة عاصمة أوكرانيا للمرة الثالثة للقاء فلاديمير زيلينسكي.. "جونسون يشعر حقا بعبء كونه أكبر مؤيدي زيلينسكي. لا يمكنه الابتعاد فقط وعدم التأكد من أن العالم يساند ظهره".

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يذكر أن جونسون زار كييف والتقى زيلينسكي في شهري يونيو وأبريل الماضيين.

وكان بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء في عام 2019 ، قد أعلن الاستقالة من منصبه في وقت سابق من شهر يوليو الحالي، بعد تخلي عدد من وزرائه عنه.

المصدر: نوفوستي