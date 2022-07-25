"سيمنز" تسلّم "غازبروم" رخصة إصلاح توربين "السيل الشمالي"

أرسلت شركة "سيمنز" لشركة "غازبروم" رخصة تصدير صادرة عن كندا، تتعلق بإصلاح وصيانة ونقل توربين شركة "السيل الشمالي 1"، حسبما ذكرته صحيفة "كوميرسانت".

وفي وقت سابق، ذكرت شركة "غازبروم" أنها طلبت من "سيمنز" مرارا تقديم وثائق رسمية تؤكد أن كندا والاتحاد الأوروبي منحوا إعفاء من العقوبات الحالية لكندا والاتحاد الأوروبي لإعادة محرك توربين غازي تم إصلاحه في كندا إلى روسيا.

وكتبت "كوميرسانت" أن شركة Siemens Energy أرسلت إلى "غازبروم" رخصة تصدير صادرة عن كندا، تسمح لها بإصلاح وصيانة ونقل التوربينات لمحطة بورتوفايا الروسية، التي تضخ الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي ".

وبحسب الصحيفة، يتعين الآن على "غازبروم" تغيير أساس تسليم التوربين من مونتريال بكندا إلى وجهتها النهائية في روسيا، حتى تتمكن شركة "سيمنز" من توريد التوربين إلى روسيا. ويضاف أنه بسبب مشاكل التوثيق، تأخر التوربين بالفعل عن عبّارة غادرت ألمانيا متوجهة إلى هلسنكي في 23 يوليو. وقالت الصحيفة إنه إذا نجح الطرفان في تبادل الوثائق، فقد يتم النقل في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: كوميرسانت