شركة "سيمنز" تؤكد استعدادها لمواصلة صيانة توربينات "السيل الشمالي 1"

أعربت شركة "سيمنز" الألمانية عن استعدادها لصيانة المزيد من توربينات ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" في حال ورد طلب بذلك، حسب الخدمة الصحفية للشركة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الشركة قولها: "في ظل الظروف العادية، تعد صيانة التوربينات أمرا شائعا. إذا كان هناك طلب سياسي وفرصة في إطار نظام العقوبات، سنقوم بصيانة التوربينات وفقا لمعايير الجودة العالية المعتادة إذا طلب منا ذلك".

وقالت "سيمنز": "هدفنا في مثل هذه الحالات إيصال التوربينات إلى موقع العمل في أسرع وقت ممكن".

وفي يوليو، ذكرت مجلة Globe and Mail الكندية أن كندا يمكنها خدمة أو إصلاح خمس توربينات روسية أخرى لخط "السيل الشمالي 1" في غضون عامين، طالما أن اتفاقية الإعفاء من العقوبات ضد روسيا سارية المفعول.

المصدر: نوفوستي