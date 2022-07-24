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القوات الأوكرانية تنفذ ثلاث هجمات بطائرات مسيرات على محطات ضخ المياه في زابوروجيه

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القوات الأوكرانية تنفذ ثلاث هجمات بطائرات مسيرات على محطات ضخ المياه في زابوروجيه
Sputnik
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نفذت القوات الأوكرانية ثلاث هجمات بواسطة طائرات مسيرة على محطات ضخ المياه في منطقة زابوروجيه، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ووفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عبر موقع "فكونتاكتي" يوم الأحد، "شن نظام كييف الإرهابي ثلاث هجمات بطائرات مسيرة على محطات ضخ في منطقة روزوفسكي في مقاطعة زابوروجيه".

وأوضح باليتسكي أنه وفقا للمعطيات الأولية، أسفر الهجوم عن تدمير وحدة ترشيح المرحلة الثانية والأنبوب المؤدي إلى غرفة المحرك وتلف غرفة المحركات والمرائب.

المصدر: تاس

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