قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، إن البريطانيين أعطوا الأمر لنظام كييف لمنع هروب الجيش الأوكراني وتدمير المركز الإداري لمنطقة زابوروجيه قدر الإمكان.

وأضاف روغوف: "أعطى البريطانيون الأمر بعدم مغادرة زابوروجيه ومنع القوات الأوكرانية من الهروب، كما حدث في كثير من الأحيان في مدن أخرى مؤخرا. وحذر البريطانيون قيادة جيش زيلينسكي من أنه حتى لو كانت المدينة محاصرة من ثلاث جهات وتم تطويقها بالكامل فيجب عدم الهروب.. وعلى الجميع مواصلة القتال، مما يتسبب في أكبر قدر من الضرر للبنية التحتية وتحويل المدينة لخراب".

ووفقا لروغوف، فإن الجيش الأوكراني يلتزم باستراتيجية الحرب البريطانية، والتي تتميز بتكتيكات الأرض المحروقة، أي التدمير الكامل للمدن المهجورة.

وخلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي