أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إضرام قوات كييف النار عمدا في حقول الحبوب بالمناطق المحررة، باستخدام المروحيات والمدفعية.

وقال ميزينتسيف: "في زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وخيرسون، قام جنود من القوات الأوكرانية، إلى جنب مقاتلين من الكتائب المتطرفة، بإشعال النيران عن عمد في حقول محاصيل الحبوب باستخدام المروحيات والمدفعية".

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اتهم عضو المجلس البلدي للإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في وقت سابق كييف بإشعال النار في حقول القمح بالمنطقة.

وقال روغوف إن النظام في كييف يضرم النيران متعمدا في حقول القمح بمنطقة زابوروجيه، حيث "تحول مقاتلو زيلينسكي، إلى تكتيكات إشعال النيران عمدا في حقول القمح على خط ترسيم الحدود العسكرية، حيث من الواضح أن قيادتهم توافق على هذه التكتيكات، لأن العملية قد بدأت في منطقتين في نفس الوقت".

المصدر: RT