وزيرا الدفاع الأمريكي والأوكراني يبحثان اجتماعهما المقبل حول أسلحة إضافية لكييف

بحث وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستين، والأوكراني أليكسي ريزنيكوف في اتصال هاتفي، الاجتماع المقبل لبحث تزويد قوات كييف بأسلحة إضافية.

وجاء في بيان عن البنتاغون يوم الاثنين، أن الجانبين "تبادلا تقييم المساعدات الأمنية لأوكرانيا وتعهدا بمواصلة التنسيق المكثف".

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وأشار البيان إلى أن الوزير الأوكراني أطلع نظيره الأمريكي على مستجدات الوضع الميداني في أوكرانيا.

يذكر أن اجتماع مجموعة الاتصال الخاص بتوريد الأسلحة لأوكرانيا من المقرر أن يعقد في 20 يوليو الجاري عبر الإنترنت.

المصدر: RT