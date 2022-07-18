الاتحاد الأوروبي يرصد 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، عن رصد الاتحاد 500 مليون يورو إضافية لتسليح قوات كييف، انطلاقا من أن القتال في أوكرانيا سيستمر.

وقال بوريل يوم الاثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الحرب في أوكرانيا ستستمر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذا البلد بكل ما هو ضروري، واتخذ وزراء الخارجية اليوم قرارا سياسيا بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل مساعدات عسكرية جديدة".

وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد أنفق حتى الآن 2.5 مليار يورو من "صندوق السلام الأوروبي" لتزويد كييف بالأسلحة، التي يواصل الجيش الروسي تدميرها فور وصولها إلى أوكرانيا، أو خلال معارك قوات كييف الخاسرة.

المصدر: تاس