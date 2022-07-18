مصدر: القوات الأوكرانية شنت قصفا صاروخيا مكثفا على مدينة نوفايا كاخوفكا

أفاد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، بأن القوات الأوكرانية شنت قصفا صاروخيا مكثفا على مدينة نوفايا كاخوفكا في المنطقة، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي منعها من تحقيق ذلك.

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وقال ليونتييف في حديثه لوكالة "نوفوستي": "كانت هناك ضربات صاروخية عديدة في الصباح. وعمل نظام الدفاع الجوي، لكننا شاهدنا سقوط صواريخ في منطقة المدينة على مدى نصف ساعة. نحدد الآن كل ما حدث".

وقصفت القوات الأوكرانية مدينة نوفايا كاخوفكا مرتين في الأسبوع الماضي. ووفق معلومات السلطات المحلية أصابت الصواريخ مستودعات للملح الصخري، كما ألحقت أضرارا بالمستشفى والمساكن والمباني الأخرى.

وأفاد ليونتييف، آنذاك، بأن القصف الأوكراني أسفر عن مقتل شخصين وفقدان 7 آخرين وإصابة 90. وأكدت سلطات المنطقة أن الضربة تم تنفيذها باستخدام أنظمة "HIMARS" الصاروخية الأمريكية. وتتوفر لدى وسائل إعلام روسية معلومات مفادها أن أحد الأقمار الصناعية الأمريكية قام بالتقاط صور لمدينة نوفايا كاخوفكا قبل 3 أيام من تعرضها للقصف الأوكراني، مثلما كان عليه الحال قبل قصف مدينتي بيلغورود ونوفوشاختينسك الروسيتين ومنشآت روسية أخرى.

المصدر: نوفوستي