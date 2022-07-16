القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وغولموفسكي وغورلوفكا

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم، دونيتسك وغولموفسكي وغورلوفكا.

وذكرت القيادة أن القوات الأوكرانية، استهدفت حي بتروفسكي بمدينة دونيتسك والمركز السكني غولموفسكي بست قذائف مدفعية من عيار 155 مم وذلك في الساعة السادسة إلا ربعا. وفي السادسة و3 دقائق، أطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 152 مم تجاه غورلوفكا".

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ويشار إلى أن الجيش الأوكراني، حصل على مدافع عيار 155 مم من بعض دول الناتو.

وقامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتسليم عشرات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى من طراز M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي