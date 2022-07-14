قتلى في قصف أوكراني لمحطة باصات بوسط دونيتسك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن المسلحين الأوكرانيين قصفوا محطة للحافلات في القسم المركزي من مدينة دونيتسك.

ووفقا للمعطيات الأولية، أسفر القصف عن سقوط قتيلين من المدنيين، بما في ذلك سائق أحد الباصات.

ولا يزال مجهولا عدد المصابين نتيجة القصف، الذي تسبب وفقا لأقوال شهود العيان، بوقوع انفجارين قويين.

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وأشار المراسل، إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف، تعمل في مكان الحادث.

من جانبه، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشسلين، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة الحافلات اليوم بقذائف من عيار 155 مم، تم إطلاقها من مدفع هاوتزر M777 أمريكي. منذ 13 يونيو، تتعرض دونيتسك لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية بمختلف صنوف الأسلحة.

وأفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في الجمهورية بأنه في الفترة من 24 إلى 30 يونيو، قتل جراء القصف الأوكراني 51 عنصرا أمنيا و10 مدنيين.

المصدر: نوفوستي