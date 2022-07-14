رئيس الدوما: الأجيال القادمة من الأوكرانيين يجري استعبادها بقروض الغرب العسكرية

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بكلمة ألقاها في مجلس نواب جمهورية لوغانسك الشعبية المحررة، إن واشنطن وحلفاءها يفعلون كل ما في وسعهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فولودين أن واشنطن وبروكسل تبذلان قصارى جهدهما لضمان استمرار القتال، وكما يقولان "حتى آخر أوكراني"، مؤكدا أن الأجيال القادمة من مواطني أوكرانيا يجري استعبادها بالقروض العسكرية أكثر فأكثر، واستخدامها كمواد استهلاكية.

ووفق ما ورد على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما، شارك في الزيارة إلى جمهورية لوغانسك الشعبية رؤساء لجان مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي والعلاقات مع المواطنين ليونيد كلاشينكوف، وشؤون العلوم والتعليم العالي سيرغي كابيشيف، وشؤون البناء والإسكان والخدمات الاجتماعية سيرغي باخوموف، وشؤون الدفاع أندريه كارتابولوف، وشؤون الأمن ومكافحة الفساد فاسيلي بيسكاريوف، وفيكتور فودولاتسكي منسق الصداقة مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي