قديروف: مجموعة جديدة من المتطوعين تلتحق بجبهات دونيتسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن مجموعة جديدة من المتطوعين غادرت اليوم لتلتحق بجبهات القتال في جمهورية دونيتسك.

وقال قديروف في منشور، في قناته الخاصة على تطبيق "تليغرام"إن "مجموعة أخرى من المتطوعين ينطلقون اليوم من مطار غروزني إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، مسلحين بترسانة كاملة من المهارات القتالية المكتسبة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة"، وسيبدأ هؤلاء مهامهم القتالية لتحرير جمهورية دونيتسك الشعبية.

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المصدر: تليغرام