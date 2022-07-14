بوتين يوقع على قانون المسؤولية الجنائية للدعوة إلى الأنشطة المناهضة للأمن القومي الروسي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون المسؤولية الجنائية للدعوات إلى العمل ضد الأمن القومي الروسي والمشاركة في الأعمال العدائية ضد البلاد.

وتمت إضافة المادة الجنائية رقم 280.4 بشأن "الدعوات العلنية للقيام بأنشطة ضد أمن الدولة" وتتضمن المادة عقوبات بالغرامة من 100 إلى 500 ألف روبل (1700-8500 دولار) والسجن من عامين إلى 4 أعوام، أو بالنسبة للمجموعات أو مع التهديد بالعنف بالسجن من 5-7 سنوات وغرامة من 500 ألف روبل إلى 2.5 مليون روبل (42.6 ألف دولار).

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كذلك يعاقب اشتراك المواطنين الروس في الأعمال العدائية ضد مصالح روسيا في الخارج بالسجن مدة تصل إلى 25 عاما، وغرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

كما يعتبر الاصطفاف إلى جانب العدو في ظروف النزاع المسلح أو الأعمال العدائية خيانة عظمى وتصل عقوبتها إلى السجن من 12-20 عاما مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل.

ويعاقب المدانون من المواطنين الروس بالتعاون السري مع أجهزة المخابرات الأجنبية أو التنظيمات الدولية أو الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامة تصل إلى مليون روبل.

كذلك فقد تم إدخال مادة جنائية بشأن انتهاك متطلبات حماية أسرار الدولة وتصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وسيتم اعتبار هؤلاء: 1- المواطن الذي يحوز أسرار الدولة ويحظر عليه السفر إلى الخارج، 2- النقل غير المشروع للمعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة إلى الخارج.

كذلك فقد أدخلت مادة جنائية بشأن الدعاية المتكررة أو العرض العلني لأي رمز من رموز النازية أو التنظيمات المتطرفة (وعقوبتها تصل إلى السجن 4 سنوات)، وكانت العقوبة لهذه التهمة حتى تاريخه مجرد مسؤولية إدارية.

المصدر: نوفوستي