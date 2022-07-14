الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن في مجال تبادل السجناء

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للعمل مع الجانب الأمريكي في موضوع تبادل السجناء الموجودين لدى كل من الطرفين.

وأضافت زاخاروفا في حديث لها اليوم، أن روسيا لن تقبل بتاتا باستخدام أسلوب المزاودات والضغوط تجاهها، لأن ذلك عديم الجدوى ولن يجلب نتيجة.

وتابعت الدبلوماسية الروسية القول: "ندعو السلطات الأمريكية إلى عدم محاولة المزاودة واستغلال هذا الأمر الحساس لأنه يمس مصير أشخاص محددين، وننصح كذلك بالتخلي عن المحاولات الفاشلة عديمة الجدوى للضغط علينا".

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ودعت زخاروفا، السلطات الأمريكية إلى التركيز على العمل الفعلي عبر القنوات الموجودة القائمة. وقالت: "العمل بشكل آخر لن يسفر عن نتيجة".

وتابعت زاخاروفا: "يجب على الجانب الأمريكي تحديد موقفه وتحديد ما يريد بالضبط. هل يرغب بالعمل بشكل مفصل؟ نحن على الاستعداد بهذا الشكل. أما إذا رغبوا بممارسة الترويج للذات والقيام بحملات إعلامية، فهذا اختيارهم، لكننا لا نعتزم المشاركة في ذلك".

المصدر: نوفوستي