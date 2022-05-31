نائب وزير الخارجية الروسية يتحدث عن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، قضية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها حساسة للغاية.

جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام الروسية، حيث قال إن موسكو تفضل عدم الإعلان عن الجهود المبذولة، ولا تميل إلى التكهن بقضية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فتلك قضية شديدة الحساسية.

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وتابع إيفانوف، ردا على سؤال حول إمكانية مبادلة السجين الأمريكي لدى روسيا، بول ويلان، بالسجين الروسي لدى الولايات المتحدة، فيكتور بوت: "إننا نتحدث هنا عن مصائر بشرية. وعادة ما تكون عملية التفاوض المقابلة معقدة ومغلقة. وتفضل الأطراف عدم الإعلان عنها. إنها تلك الحالة التي يمكن أن تصبح فيها التغطية الإعلامية ضارة وليست مفيدة".

وفي نهاية أبريل الماضي، تم تبادل المواطن الأمريكي، تريفور ريد، الذي أدين سابقا في روسيا، بالطيار الروسي، قنسطنطين ياروشينكو، في تركيا. وعلى خلفية هذه الأحداث زادت التكهنات بشأن احتمال تبادل روسي آخر بين المواطن الروسي، فيكتور بوت، الذي اعتقل في تايلاند، بناء على طلب أمريكي، عام 2008، نتيجة عملية استفزازية قامت بها أجهزة المخابرات الأمريكية، ونقل إلى الولايات المتحدة، حيث يقضي الآن عقوبة السجن، بالمرشحين الأكثر شيوعا على الجانب الآخر وهم لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، التي تخضع للتحقيق في روسيا بتهمة محاولة تهريب المخدرات عبر الحدود، وبول ويلان، المحكوم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس. ومع ذلك، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأنه لا توجد أسباب لإدراج ويلان في القوائم من أجل تبادل محتمل.

المصدر: نوفوستي