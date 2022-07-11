أوستين يبحث مع نظيره الأوكراني تقديم المساعدات العسكرية الجديدة لكييف

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.

وجاء في بيان للبنتاغون، يوم الاثنين، أن أوستين اتصل بوزير الدفاع الأوكراني "لتقديم المعلومات المحدثة عن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا".

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا كذلك "حزمة المساعدات الجديدة بقيمة 400 مليون دولار التي تم الإعلان عنها يوم 8 يوليو".

وتبادل الوزيران الآراء بشأن جدول الأعمال للاجتماع المقبل لفريق الاتصال الخاص بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا، الذي سيعقد 20 يوليو عبر الانترنت.

وكان البنتاغون قد أعلن يوم 8 يوليو عن الحزمة الـ 15 للمساعدات العسكرية، التي تضم راجمات الصواريخ HIMARS والذخيرة وغيرها.

المصدر: تاس