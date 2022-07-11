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كوليبا يدعو الغرب إلى منح كييف أسلحة أثقل ردا على قرار بوتين بشأن الجنسية الروسية للأوكرانيين

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كوليبا يدعو الغرب إلى منح كييف أسلحة أثقل ردا على قرار بوتين بشأن الجنسية الروسية للأوكرانيين
AP
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الغرب إلى تزويد كييف بأسلحة أثقل وذلك ردا على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نشر اليوم الاثنين: "أدعو الشركاء إلى اتخاذ رد صارم، وتزويد أوكرانيا بشكل سريع بأسلحة أثقل وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا".

ووفقا لما ورد في البيان، فإن وزارة الخارجية الأوكرانية "تدين بشدة" مرسوم الرئيس الروسي.

وأضافت: "هذا القرار يعد تعديا آخر على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".بحسب الجانب الأوكراني.

المصدر: تاس

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