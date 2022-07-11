تحرير قرية بوغوروديشنوي في دونيتسك والتقدم باتجاه تحرير سلافيانسك

قال فيتالي كيسيليف، مساعد وزير الشؤون الداخلية لجمهورية لوغانسك، إن قوات التحالف حررت قرية بوجوروديشنوي في دونيتسك، وسط تقدم القوات باتجاه تحرير سلافيانسك وباقي أراضي دونيتسك.

وقال كيسيليف في بيان، "لقد حررت القوات المتحالفة قرية بوغوروديشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري تنظيم نقطة انطلاق قوية للهجوم على سلافيانسك".

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وسلافيانسك هي مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، وتقع في شمال منطقة دونيتسك. وتوجد فيها محطة للطاقة الحرارية والعديد من المنشآت الصناعية.

يشار إلى أن قوات التحالف حررت أراضي لوغانسك بالإضافة إلى جزء كبير من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بما في ذلك فولنوفاكا، ماريوبول وسفياتوغورسك.

المصدر: تاس