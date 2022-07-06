دونيتسك: مصرع أكثر من 100 شخص بقصف قوات كييف منذ فبراير
AFP DOMINIQUE FAGET
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أعلن رئيس إدارة دونيتسك، أليكسي كولمزين، أن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة لقوا مصرعهم وأصيب 500 آخرون منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة لقصف الجيش الأوكراني.
وقال: "منذ نهاية فبراير الماضي ولحد الآن، لقي 109 أشخاص مصرعهم بينهم 6 أطفال، وأصيب 491 بجروح، من بينهم 28 طفلا، نتيجة القصف الذي ينفذه المسلحون والقوات الأوكرانية".
وأضاف: "دمر القصف 3145 منزلا، واليوم ليس استثناء.. عشرات البلدات في الجمهورية لا تزال تحت النيران.. قتلى وجرحى وأضرار بالغة في البنية التحتية".
المصدر: "نوفوستي" + وكالات