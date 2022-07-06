دونيتسك: مصرع أكثر من 100 شخص بقصف قوات كييف منذ فبراير

أعلن رئيس إدارة دونيتسك، أليكسي كولمزين، أن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة لقوا مصرعهم وأصيب 500 آخرون منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة لقصف الجيش الأوكراني.

وقال: "منذ نهاية فبراير الماضي ولحد الآن، لقي 109 أشخاص مصرعهم بينهم 6 أطفال، وأصيب 491 بجروح، من بينهم 28 طفلا، نتيجة القصف الذي ينفذه المسلحون والقوات الأوكرانية".

وأضاف: "دمر القصف 3145 منزلا، واليوم ليس استثناء.. عشرات البلدات في الجمهورية لا تزال تحت النيران.. قتلى وجرحى وأضرار بالغة في البنية التحتية".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات