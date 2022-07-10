رئيس وزراء بافاريا يحذر من سكتة دماغية للاقتصاد وفوضى بحال حدوث أزمة طاقة في ألمانيا

أعرب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودير عن قلقه من وضع الغاز في ألمانيا.

وحذر سودير في تصريح لقناة "ARD TV" من عدم اتخاذ إجراءات على خلفية أزمة طاقة تلوح في الأفق و"فوضى حقيقية ستواجهها ألمانيا" في حال حدوث مثل هذا السيناريو.

ويخشى من أن جودة حياة الطبقة الوسطى سوف تتدهور، و"سيعاني الاقتصاد من سكتة دماغية" لن يتعافى منها بسهولة.

وأكد أن مساعدة الشعب الأوكراني مهمة. ولكن يجب علينا أولا وقبل كل شيء أن نعتني بسكاننا، وبالناس في ألمانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن ينتهي المطاف بألمانيا في منحدر، ويعاني ملايين الناس من الفقر.

المصدر: تاس