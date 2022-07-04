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لأول مرة.. قوات كييف تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف دونيتسك

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لأول مرة.. قوات كييف تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف دونيتسك
AP Tony Overman/The Olympian
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف أراضي الجمهورية.

وقال رسلان يعقوبوف متحدث جمهورية دونيتسك: "ليلة الاثنين، استخدمت التشكيلات الأوكرانية للمرة الأولى راجمات M142 HIMARS أمريكية الصنع في قصف أراضي دونيتسك".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن أنظمة المدفعية الموردة من الخارج من عيار 155، يستخدمها المسلحون كما يستخدمون أيضا صواريخ HIMARS لضرب المناطق السكنية بمدن الجمهورية".

المصدر: نوفوستي

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