لأول مرة.. قوات كييف تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف أراضي الجمهورية.

وقال رسلان يعقوبوف متحدث جمهورية دونيتسك: "ليلة الاثنين، استخدمت التشكيلات الأوكرانية للمرة الأولى راجمات M142 HIMARS أمريكية الصنع في قصف أراضي دونيتسك".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن أنظمة المدفعية الموردة من الخارج من عيار 155، يستخدمها المسلحون كما يستخدمون أيضا صواريخ HIMARS لضرب المناطق السكنية بمدن الجمهورية".

المصدر: نوفوستي