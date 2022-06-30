"السلطة الروسية" اختفت من قائمة المطعم الذي يخدم قمة الناتو

قالت وكالة Europa Press، إن "السلطة الروسية" اختفت من قائمة المأكولات في مطعم بمركز معارض IFEMA بمدريد، حيث تجري الفعاليات الرئيسية لقمة الناتو.

وذكرت الوكالة، أن الطبق نال اسم "السلطة التقليدية"، ولكن مكونات السلطة وسعر الطبق بقي على حاله بدون تغيير.

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وفي وقت سابق، نوهت قناة Sexta التلفزيونية الإسبانية، بأن المسؤولين والصحفيين فوجئوا برؤية "السلطة الروسية" على قائمة أحد المطاعم التي تخدم قمة الناتو في مدريد.

وأكدت القناة، على أنه تم بيع الطبق "في غمضة عين".

RT

في إسبانيا، كما في العديد من دول العالم، يطلق على سلطة أوليفييه اسم "السلطة الروسية"، ويعتقد أن الطبق سمي بهذه الطريقة، لأنه بعد ثورة 1917 في روسيا، قام المهاجرون الذين غادروا البلاد بنشر الوصفة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي