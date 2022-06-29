بريطانيا تخصص مليار جنيه استرليني لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) لتقديم المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نشره مكتبه يوم الأربعاء، أن "السلاح البريطاني والمعدات والتدريب تمثل تحويلا للدفاع الأوكراني في وجه المجزرة".

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وأشار جونسون إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل أنظمة متطورة للدفاع الجوي وطائرات مسيرة ومعدات الكترونية حديثة وغير ذلك.

وسيصل إجمالي حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا إلى 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار)، وتحل بريطانيا في المركز الثاني من ناحية حجم الدعم لكييف بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات