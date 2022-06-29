أوكرانيا: حصلنا على 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال عن حصول بلاده على 1.3 مليار دولار من حزمة المساعدات المالية الأمريكية.

وكتب شميغال على "تويتر"، يوم الأربعاء: "حصلنا على منحة قدرها 1.3 مليار دولار في إطار حزمة المساعدات لتمويل نفقات الميزانية بقيمة 7.5 مليار دولار".

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وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص 7.5 مليار دولار لأوكرانيا لتغطية عجز ميزانيتها.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن رصد عدة حزم من المساعدات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية. ويشمل ذلك المساعدات المالية والأسلحة وتمويل البرامج لتدريب العسكريين وغيرها.

المصدر: نوفوستي