فنلندا: واثقون من حل الخلاف مع تركيا للانضمام للناتو

أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن ثقتها في حل بلدها والسويد الخلاف مع تركيا من أجل الانضمام للناتو، قبيل قمة الحلف المرتقبة أواخر الشهر الجاري.

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وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب لقاء نظيرها الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، على هامش زيارتها الرسمية إلى زغرب.

وعبرت عن ثقتها في أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو سيكون بموجب سياسة الباب المفتوح للتحالف.

بدوره، أكد بلينكوفيتش على دعم بلاده لانضمام فنلندا إلى الناتو، معربا عن احترامه لقرار هذا البلد.

وسبق أن صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.

المصدر: الأناضول