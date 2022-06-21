 
مباشر

فنلندا: واثقون من حل الخلاف مع تركيا للانضمام للناتو

أخبار العالم

فنلندا: واثقون من حل الخلاف مع تركيا للانضمام للناتو
Gettyimages.ru
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ta32

أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن ثقتها في حل بلدها والسويد الخلاف مع تركيا من أجل الانضمام للناتو، قبيل قمة الحلف المرتقبة أواخر الشهر الجاري.

إقرأ المزيد
فنلندا: المباحثات مع تركيا حول طلب الانضمام إلى الناتو ستتواصل في مقر الحلف الاثنين
فنلندا: المباحثات مع تركيا حول طلب الانضمام إلى الناتو ستتواصل في مقر الحلف الاثنين

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب لقاء نظيرها الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، على هامش زيارتها الرسمية إلى زغرب.

وعبرت عن ثقتها في أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو سيكون بموجب سياسة الباب المفتوح للتحالف.

بدوره، أكد بلينكوفيتش على دعم بلاده لانضمام فنلندا إلى الناتو، معربا عن احترامه لقرار هذا البلد.

وسبق أن صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا