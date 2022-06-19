فنلندا: المباحثات مع تركيا حول طلب الانضمام إلى الناتو ستتواصل في مقر الحلف الاثنين

أعلنت الرئاسة الفنلندية أن المباحثات بين فنلندا والسويد وتركيا برعاية حلف الناتو ستتواصل في بروكسل الاثنين.

وقالت الرئاسة عبر "تويتر" حول المباحثات الرسمية الجارية بشأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو إن "المباحثات مع تركيا برعاية الحلف ستتواصل الاثنين في بروكسل".

في سياق متصل، قال مسؤول في الناتو لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، إن مسؤولين رفيعين من الدول الثلاثة سيلتقون مع مسؤولين من الحلف في مقره ببروكسل الإثنين.

ويجري المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن رفقة نائب وزير خارجية بلاده سادات أونال زيارة إلى بروكسل في هذا الصدد.

وقال قالن السبت إنه "لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أنقرة وستوكهولم بخصوص عضوية السويد بحلف الناتو ما لم تقدم السويد على وضع حد لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها".

المصدر: "الأناضول"