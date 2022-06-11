أفغانستان.. 4 قتلى في هجوم يستهدف حافلة في كابل

قتل 4 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران، إن "القنبلة التي وُضعت في الحافلة انفجرت مساء في حيّ شرقي كابل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن سلسلة من الهجمات الدامية هزّت البلاد بقنابل في أواخر أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية مايو أودت بعشرات الأشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظمها.

المصدر: وكالات