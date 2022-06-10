الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من دونباس إلى روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء أكثر من 20.7 ألف شخص، بمن فيهم نحو 2.9 ألف طفل من منطقة دونباس إلى روسيا.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ماخائيل ميزينتسيف، يوم الخميس، إنه "على الرغم من كل العقبات التي تضعها كييف الرسمية، تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إجلاء 20733 شخصا من المناطق الخطيرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا الاتحادية، بمن فيهم 2880 طفلا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه منذ بدء لعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم إجلاء مليون و751 ألفا و289 شخصا، بمن فيهم 281 ألفا و819 طفلا.

وأشار إلى أن عملية الإجلاء جرت "بدون مشاركة السلطات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي