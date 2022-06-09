بوتين: التخلي عن موارد الطاقة الروسية غير مرجح في السنوات المقبلة

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخلي الغرب عن الموارد الروسية في السنوات المقبلة، مؤكدا أن روسيا لن تقوم بإغلاق آبار النفط والغاز الخاصة بها.

وقال بوتين في اجتماع مع رجال الأعمال الشباب والمطورين من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والابتكار والزراعة والاقتصاد الإبداعي: "فيما يتعلق بالتخلي عن موارد الطاقة الخاصة بنا، هذا من غير المرجح على مدى السنوات القليلة المقبلة، وفي غضون عدة سنوات من غير المعروف ما سيحدث، لذلك لا أحد ينوي إغلاق الآبار، لا توجد حاجة من هذا القبيل".

وأضاف بوتين: "في أسوأ الحالات ما الذي سيؤدي إليه هذا؟ كما هو الحال الآن، فإن حجم النفط يتناقص في السوق العالمية، والأسعار ترتفع. هذا كل شيء. إيرادات الشركات تتزايد من الناحية النقدية. الجميع يرى هذا، والجميع يفهمه".

وأكد بوتين على ضرورة تشكيل سوق داخلية، بما في ذلك للمنتجات المعدنية والإنتاج الكيميائي. موضحا أن "الحكومة تعمل على ذلك. يجري بناء برنامج دعم كامل".

المصدر: RT